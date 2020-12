Più costi che benefici. Perché la Cina non spinge più sulle Vie della Seta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2016 la Banca di sviluppo cinese insieme alla Banca import-export della Cina finanziava all’estero 75 miliardi di dollari di prestiti: nel 2019 il valore è sceso a soli 4 miliardi. Il dato, riportato dal Financial Times, è una fotografia su come la forza con cui Pechino spinge la Belt & Road Initiative sia rallentata, Perché quei due istituti erogano e hanno erogato molti dei prestiti che la Cina ha inviato in Paesi partner sulla Via della Seta – in particolare, ricorda FT, sono quelli che hanno stanziato i fondi per la costruzione delle infrastrutture, la componente fisica del progetto geopolitico con cui il Partito/Stato intende collegarsi verso occidente. Il fatto che il dato arrivi già dal 2018 e 2019 è molto indicativo Perché, al di là ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2016 la Banca di sviluppo cinese insieme alla Banca import-exportfinanziava all’estero 75 miliardi di dollari di prestiti: nel 2019 il valore è sceso a soli 4 miliardi. Il dato, riportato dal Financial Times, è una fotografia su come la forza con cui Pechinola Belt & Road Initiative sia rallentata,quei due istituti erogano e hanno erogato molti dei prestiti che laha inviato in Paesi partner sulla Via– in particolare, ricorda FT, sono quelli che hanno stanziato i fondi per la costruzione delle infrastrutture, la componente fisica del progetto geopolitico con cui il Partito/Stato intende collegarsi verso occidente. Il fatto che il dato arrivi già dal 2018 e 2019 è molto indicativo, al di là ...

