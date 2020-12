Pioli: “Al Milan sono al posto giusto, nel momento giusto” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Di seguito un’anticipazione, l’integrale sarà disponibile sulla rivista domani in edicola. Io allenatore normale? Se per ‘normale’ si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. E merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione. Come mai ancora nessun trofeo? Bisogna avere la squadra adatta. Finora non mi è capitato, ma al Milan sono al posto giusto al momento giusto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefano, allenatore del, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Di seguito un’anticipazione, l’integrale sarà disponibile sulla rivista domani in edicola. Io allenatore normale? Se per ‘normale’ si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo. E merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione. Come mai ancora nessun trofeo? Bisogna avere la squadra adatta. Finora non mi è capitato, ma alalal. L'articolo ilNapolista.

