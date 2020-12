Pillole velenose dalla casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Pronti per un analisidei fatti salienti accaduti nelladel Gfvip? Da oggi ve la faccio io, piacere, sono LaQuesta settimana nellasono successe parecchie cose, prima tra tutte lo sconforto di Stefania Orlando, dopo che nella puntata di lunedì è stata duramente attaccata. Stefania ha avuto due giorni piuttosto duri, non le è andato giù, direi giustamente, l’attacco della contessa dallo studio, la quale rosica a livelli mai visti per essere uscita . Inoltre è stata male per gli attacchi delle Rosmello, perché ritiene che finché si parla delle dinamiche del gioco, tutto è lecito, ma quando si va sul personale non ci sta. Non ha sopportato che le abbiano dato della manipolatrice e di quella che quando vede uno che soffre va a mettere il dito nella piaga. Io sono d’accordo con la ...