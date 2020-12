PIL Italia, Banca d’Italia rivede le stime: -9% nel 2020, +3,5% il prossimo anno (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un terzo trimestre più positivo del previsto ha spinto la Banca d’Italia ha rivedere leggermente al rialzo le stime sul PIL Italiano per il 2020. Nell’ultimo bollettino pubblicato oggi, infatti, via Nazionale ha stimato che la contrazione del prodotto interno lordo quest’anno si attesterà intorno al 9%, rispetto al 9,5% previsto nelle “Proiezioni macroeconomiche per l’economia Italiana” di luglio. Modifiche più rilevanti hanno riguardato invece le stime di crescita per il biennio successivo. Se a luglio la Banca d’Italia prevedeva per il 2021 una crescita pari al 4,8% e per il 2022 del 2,4%, le ultime previsioni parlano di un 3,5% nel 2021 e del 3,8% nel 2022 (nel 2023 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un terzo trimestre più positivo del previsto ha spinto lad’hare leggermente al rialzo lesul PILno per il. Nell’ultimo bollettino pubblicato oggi, infatti, via Nazionale ha stimato che la contrazione del prodotto interno lordo quest’si attesterà intorno al 9%, rispetto al 9,5% previsto nelle “Proiezioni macroeconomiche per l’economiana” di luglio. Modifiche più rilevanti hriguardato invece ledi crescita per il biennio successivo. Se a luglio lad’prevedeva per il 2021 una crescita pari al 4,8% e per il 2022 del 2,4%, le ultime previsioni parlano di un 3,5% nel 2021 e del 3,8% nel 2022 (nel 2023 ...

Confindustria : Dobbiamo avere l’ossessione della crescita. L’Italia ha un debito pubblico spaventoso, per questo lavorare sul PIL… - Angela300564201 : @doluccia16 @CLAUDIOGAZZERA1 Giusto! Ma considera, che x creare il pil, ci vuole il lavoro, e invece in Italia li… - LukaszKort : RT @bancaditalia: La ripresa dei consumi delle #famiglie sarà più graduale rispetto a quella del #PIL. Proseguirà la significativa ripresa… - LukaszKort : RT @bancaditalia: In questo scenario un sostegno considerevole all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall’utilizzo d… - LukaszKort : RT @bancaditalia: #esceoggi #11dicembre la nota 'Proiezioni macroeconomiche per l’#EconomiaItaliana' nel quadriennio 2020-2023, elaborata d… -