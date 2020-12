Pil | Bankitalia | rialza stima 2020 a -9% ma ripresa 2021 frena a +3 | 5% 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Come spiega la Banca d'Italia nel documento, lo scenario di base è fortemente dipendente dalle ipotesi sull'evoluzione della pandemia. Minori ripercussioni dei contagi sull'attività nella parte finale dele all'inizio delpotrebbero tradursi in un ritmo di crescita più elevato nella media dell'anno prossimo. Per contro, indicano da via Nazionale come un prolungamento degli effetti sfavorevoli della pandemia a livello globale, se non contrastati efficacemente dalle politiche economiche, potrebbe rappresentare un rischio per le prospettive di crescita se si ripercuotesse sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi internazionali o sulle condizioni finanziarie. A titolo esemplificativo, indica quindi la Banca d'Italia, si riportano gli effetti sulla crescita del Pil nell'ambito di tre ipotesi: la prima che la domanda ...