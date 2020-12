Piano segreto, governo in tribunale il 22 dicembre sul dossier anti-coronavirus (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic – Il 22 dicembre il governo giallofucsia finirà in tribunale sul famigerato “Piano segreto” anti-coronavirus. A comparire davanti ai giudici del tribunale amministrativo del Lazio saranno i rappresentanti del ministero della Salute. Dovranno rendere conto del dossier che peraltro non è stato mai reso ufficialmente pubblico. Al Tar spetterà decidere se condannare il dicastero di Roberto Speranza a rendere noto il dossier, come chiesto dall’opposizione. Il Piano segreto anti-coronavirus Tutta la vicenda ruota intorno al documento citato da Andrea Urbani in una famosa intervista dello scorso aprile rilasciata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic – Il 22ilgiallofucsia finirà insul famigerato “. A comparire davai giudici delamministrativo del Lazio saranno i rappresentdel ministero della Salute. Dovranno rendere conto delche peraltro non è stato mai reso ufficialmente pubblico. Al Tar spetterà decidere se condannare il dicastero di Roberto Speranza a rendere noto il, come chiesto dall’opposizione. IlTutta la vicenda ruota intorno al documento citato da Andrea Urbani in una famosa intervista dello scorso aprile rilasciata ...

"Noi ci atteniamo alle tempistiche di Bruxelles, il ritardo del nostro piano è un ritornello da giorni. il vero ritardo l'ha causato il veto di Polonia e Ungheria che oggi è caduto. Alcuni pensano che ...

Il piano della discordiaAmendola spiega il Recovery Plan e assicura che ci sarà il confronto

Il ministro al Sole 24 Ore dice: «La proposta che invieremo al Parlamento non è un documento chiuso. Il dialogo con Confindustria e sindacati in primis sarà decisivo anche per calibrare o cambiare le ...

