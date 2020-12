Piano Pandemico | perché il funzionario dell' Oms non si è presentato dal pm 

Leggi su agi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Francesco Zambon, il'Oms a cui il numero due in Europa'organizzazione, Ranieri Guerra, avrebbe chiesto di cambiare la data del, era stato convocato dai pm di Bergamo per essere sentito come teste ma non si è. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate dalle quali si viene a sapere anche che l'Oms non avrebbe fatto sapere a Zambona convocazione. I magistrati che indagano sulla gestionea pandemia nella provincia più colpita dal coronavirus avevano inviato la richiesta di ascoltarlo all'OmsZambon, in quanto suo, gode'immunità diplomatica. Poi, spiegano queste fonti, sarebbe spettato all'organizzazione avvisarlo ...