Piadina fatta in casa senza strutto

La ricetta per la Piadina fatta in casa è comoda e molto utile. Potete utilizzarla per degli eventi speciali o anche per dei pranzi in famiglia. Un piatto che non stanca mai e che è sempre utile in cucina, potete farcirla come preferite oppure utilizzarla al post del pane per accompagnare il pasto. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 500 gr. di Farina 15 gr. di sale 170 gr. di Acqua 80 gr. di Olio evo 1 cucchiaino e mezzo di Bicarbonato di sodio La preparazione della Piadina è veramente molto semplice e veloce. Una ricetta che può preparare anche chi è alle prime armi. Iniziate prendendo un contenitore e aggiungendo uno alla volta gli ingredienti, quindi impastate energicamente per una decina di minuti almeno. Poi quando l'impasto della ...

