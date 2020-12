Pescatori rapiti in Libia, i familiari si radunano sotto casa di Alfonso Bonafede (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Ministro, dove sei?. La nave turca è stata rilasciata dopo 5 giorni e noi da 3 mesi aspettiamo i nostri Pescatori: è vergognoso!”. I familiari dei 18 Pescatori bloccati in Libia dal primo settembre sono allo stremo. Non ne possono più di aspettare, e con il Natale alle porte la paura e l’assenza crescono sempre più. Per questo hanno deciso di radunarsi a Mazara del Vallo e protestare nei pressi dell’abitazione dei genitori del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Sei incompetente, com’è possibile che erano a 7 miglia da Tobruk e sono già stato liberati e noi ancora qui ad urlare da 102 giorni?”, chiede Giuseppe Giacalone, armatore di uno dei pescherecci fuggiti la notte del sequestro e padre di uno dei marittimi tuttora in stato di fermò in Libia. Lo scorso ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Ministro, dove sei?. La nave turca è stata rilasciata dopo 5 giorni e noi da 3 mesi aspettiamo i nostri: è vergognoso!”. Idei 18bloccati indal primo settembre sono allo stremo. Non ne possono più di aspettare, e con il Natale alle porte la paura e l’assenza crescono sempre più. Per questo hanno deciso di radunarsi a Mazara del Vallo e protestare nei pressi dell’abitazione dei genitori del ministro della Giustizia. “Sei incompetente, com’è possibile che erano a 7 miglia da Tobruk e sono già stato liberati e noi ancora qui ad urlare da 102 giorni?”, chiede Giuseppe Giacalone, armatore di uno dei pescherecci fuggiti la notte del sequestro e padre di uno dei marittimi tuttora in stato di fermò in. Lo scorso ...

