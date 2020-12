Pescatori rapiti, i familiari infuriati con il ministro: “È vergognoso!” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fischi dei parenti davanti alla casa del ministro Bonafede. La rabbia scaturita dopo la liberazione della nave turca “Mabouka”. Furiosi i parenti dei Pescatori di Mazara del Vallo, provincia di Trapani, dopo che la nave turca “Mabouka” è stata liberata oggi dai miliziani libici: salvo tutto l’equipaggio composto da 17 persone. La nave era stata sequestrata il 5 dicembre al largo della costa Est libica dai miliziani del generale Khalifa Haftar. La protesta è scaturita dopo la liberazione, in quanto sono tutt’ora sotto sequestro invece, dopo circa 3 mesi, i 18 componenti italiani dei pescherecci che erano spariti nello stesso tratto di mare. La protesta è scaturita in particolare da parte dei congiunti contro il ministro Alfonso Bonafede. “Sei incompetente! Com’e’ possibile che erano a 7 miglia da Tobruk e sono già ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fischi dei parenti davanti alla casa delBonafede. La rabbia scaturita dopo la liberazione della nave turca “Mabouka”. Furiosi i parenti deidi Mazara del Vallo, provincia di Trapani, dopo che la nave turca “Mabouka” è stata liberata oggi dai miliziani libici: salvo tutto l’equipaggio composto da 17 persone. La nave era stata sequestrata il 5 dicembre al largo della costa Est libica dai miliziani del generale Khalifa Haftar. La protesta è scaturita dopo la liberazione, in quanto sono tutt’ora sotto sequestro invece, dopo circa 3 mesi, i 18 componenti italiani dei pescherecci che erano spariti nello stesso tratto di mare. La protesta è scaturita in particolare da parte dei congiunti contro ilAlfonso Bonafede. “Sei incompetente! Com’e’ possibile che erano a 7 miglia da Tobruk e sono già ...

Frances19817591 : RT @Adri19510: A COSA SERVE UN POLITICO DEL GENERE ???? Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede:… - GastoneMappini : RT @claudio_2022: Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede: 'Ministro dove sei?' - Adri19510 : A COSA SERVE UN POLITICO DEL GENERE ???? Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso… - ileanariparbel6 : RT @adrianobusolin: Ministro dove sei? I familiari dei pescatori rapiti in Libia sotto casa dei genitori di Bonafede - frant42 : RT @claudio_2022: Pescatori rapiti in Libia, i familiari sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede: 'Ministro dove sei?' -