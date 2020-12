Perché non abbiamo un vaccino contro Hiv-Aids? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il velocissimo sviluppo dei vaccini contro la Covid-19 ha fatto sorgere ad alcuni un dubbio: come mai siamo stati così bravi a sviluppare un vaccino contro la Covid-19 mentre non abbiamo ancora un vaccino contro l’altra grande pandemia degli ultimi decenni, quella da virus Hiv, causa dell’Aids? È una domanda che si è fatto, per esempio, il giornalista Gianluigi Nuzzi. abbiamo deciso di fare chiarezza. Post pubblicato su Facebook il 10 dicembre 2020 dal giornalista Gianluigi Nuzzi In breve: mettere a confronto Sars-CoV-2 e Hiv ha poco senso, dal momento che i due virus non si somigliano. Con Hiv, in particolare, parliamo di un virus dalla riproduzione e struttura che lo rendono un bersaglio assai più complesso. Due virus che non si somigliano La velocità ... Leggi su facta.news (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il velocissimo sviluppo dei vaccinila Covid-19 ha fatto sorgere ad alcuni un dubbio: come mai siamo stati così bravi a sviluppare unla Covid-19 mentre nonancora unl’altra grande pandemia degli ultimi decenni, quella da virus Hiv, causa dell’Aids? È una domanda che si è fatto, per esempio, il giornalista Gianluigi Nuzzi.deciso di fare chiarezza. Post pubblicato su Facebook il 10 dicembre 2020 dal giornalista Gianluigi Nuzzi In breve: mettere a confronto Sars-CoV-2 e Hiv ha poco senso, dal momento che i due virus non si somigliano. Con Hiv, in particolare, parliamo di un virus dalla riproduzione e struttura che lo rendono un bersaglio assai più complesso. Due virus che non si somigliano La velocità ...

