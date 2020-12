Perchè le monete danesi hanno il buco? Ecco la risposta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi ama viaggiare e magari si è recato in Danimarca in tempi più o meno recenti molto probabilmente avrà notato che le monete da 1, 2 e 5 Corone, ossia parte della valuta locale che presentano una foggia particolare, con dei cuori sulla superficie e sopratutto un buco al centro, che la rende immediatamente riconoscibile. I motivi Le motivazioni che portano queste monete a presentare questo tratto distintivo così particolare non sono state definite ma solitamente vengono associate alle seguenti motivazioni, anche se non c’è una “versione” ufficiale: Le popolazioni Scandinave del passato portavano con loro le monete impilandole su delle cordicelle con un nodo ad ogni estremità, in modo averle sempre a portata di mano e da non perderle durante gli spostamenti. Per molti questa è la motivazione più plausibile, ma esiste ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi ama viaggiare e magari si è recato in Danimarca in tempi più o meno recenti molto probabilmente avrà notato che leda 1, 2 e 5 Corone, ossia parte della valuta locale che presentano una foggia particolare, con dei cuori sulla superficie e sopratutto unal centro, che la rende immediatamente riconoscibile. I motivi Le motivazioni che portano questea presentare questo tratto distintivo così particolare non sono state definite ma solitamente vengono associate alle seguenti motivazioni, anche se non c’è una “versione” ufficiale: Le popolazioni Scandinave del passato portavano con loro leimpilandole su delle cordicelle con un nodo ad ogni estremità, in modo averle sempre a portata di mano e da non perderle durante gli spostamenti. Per molti questa è la motivazione più plausibile, ma esiste ...

