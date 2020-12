“Perché ho denunciato i miei genitori”. Confessionale di lacrime: il dramma privato di Giulia Salemi viene fuori al GF Vip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Molto spesso i concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano andare a dichiarazioni e sfoghi che fanno discutere. A volte sono storie di amore, altre volte, però vengono raccontati fatti ed episodi che appartengono alla sfera privata e intima dei vip. È forse una conseguenza inevitabile del fatto di essere rinchiusi per tanto tempo in un luogo con altre persone, un modo per condividere emozioni e creare dei legami nella casa. Recentemente è stata Giulia Salemi a lasciarsi andare e raccontare degli episodi che l’hanno sconvolta e fatta soffrire. La modella ed influencer, che è entrata da poco e ha subito iniziato a flirtare con Pierpaolo Pretelli, complice anche l’abbandono di Elisabetta Gregoraci, ha parlato in particolar modo della separazione dei genitori. Un fatto che ha messo in crisi non solo l’unità familiare, ma anche la stabilità emotiva e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Molto spesso i concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano andare a dichiarazioni e sfoghi che fanno discutere. A volte sono storie di amore, altre volte, però vengono raccontati fatti ed episodi che appartengono alla sfera privata e intima dei vip. È forse una conseguenza inevitabile del fatto di essere rinchiusi per tanto tempo in un luogo con altre persone, un modo per condividere emozioni e creare dei legami nella casa. Recentemente è stataa lasciarsi andare e raccontare degli episodi che l’hanno sconvolta e fatta soffrire. La modella ed influencer, che è entrata da poco e ha subito iniziato a flirtare con Pierpaolo Pretelli, complice anche l’abbandono di Elisabetta Gregoraci, ha parlato in particolar modo della separazione dei genitori. Un fatto che ha messo in crisi non solo l’unità familiare, ma anche la stabilità emotiva e ...

