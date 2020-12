Per i critici dei Dpcm, ecco le proposte della destra in Aula: da ‘Romagna mia’ nelle scuole agli Stati Uniti d’Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Monica Valendino Il 2020 per molti, ma non per tutti, sarà ricordato come l’annus horribilis. Colpa del Sars-Cov-2, ma anche di una crisi economica atavica che l’Italia si porta dietro da tempo. Per questo non ci sono Stati solo i famigerati Dpcm del premier Giuseppe Conte a regolare economia e vita pubblica. Il tanto depredato Parlamento ha avuto il tempo e la forza di partorire idee e proposte che potrebbero in futuro cambiare la nostra quotidianità più di mascherine e impedimenti nell’incontrare i congiunti. La Lega non perde giorno a rivendicare l’importanza delle autonomie, alla faccia dei disastri sanitari prodotti dalle Regioni. Così il leghista Manuel Vescovi ha deciso di presentare in Senato lo scorso 4 luglio (data non casuale), la proposta di legge che prevede di trasformare l’Italia in un vero e proprio Stato federale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Monica Valendino Il 2020 per molti, ma non per tutti, sarà ricordato come l’annus horribilis. Colpa del Sars-Cov-2, ma anche di una crisi economica atavica che l’Italia si porta dietro da tempo. Per questo non ci sonosolo i famigeratidel premier Giuseppe Conte a regolare economia e vita pubblica. Il tanto depredato Parlamento ha avuto il tempo e la forza di partorire idee eche potrebbero in futuro cambiare la nostra quotidianità più di mascherine e impedimenti nell’incontrare i congiunti. La Lega non perde giorno a rivendicare l’importanza delle autonomie, alla faccia dei disastri sanitari prodotti dalle Regioni. Così il leghista Manuel Vescovi ha deciso di presentare in Senato lo scorso 4 luglio (data non casuale), la proposta di legge che prevede di trasformare l’Italia in un vero e proprio Stato federale, ...

