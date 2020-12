Per comprare Rossi il Perugia s’inventò lo sponsor sulle maglie. E cambiò tutto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Rossi, tra le altre cose, è riuscito a trasformare la pasta asciutta in articoli sportivi. Un miracolo. All’epoca si poteva ancora. La storia dipinge perfettamente il calcio di quegli anni: una specie di terra frontiera in cui la provincia si faceva grande tra le grandi, ogni tanto. E così, per comprare Paolo Rossi, il Perugia inventò lo sponsor sulle magliette. Prima di allora – siamo nel 1979 – la maglia era sacra, e doveva restare immacolata. Lo racconta Gabriele Brustenghi al sito gianlucadimarzio.com, l’uomo che partorì un’idea poi ripresa da tutti. Il Vicenza del presidente Farina aveva speso oltre due miliardi per il cartellino di Rossi. In un sottopassaggio del Curi l’allora presidente del Perugia Franco D’Attoma pensa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo, tra le altre cose, è riuscito a trasformare la pasta asciutta in articoli sportivi. Un miracolo. All’epoca si poteva ancora. La storia dipinge perfettamente il calcio di quegli anni: una specie di terra frontiera in cui la provincia si faceva grande tra le grandi, ogni tanto. E così, perPaolo, ilinventò lotte. Prima di allora – siamo nel 1979 – la maglia era sacra, e doveva restare immacolata. Lo racconta Gabriele Brustenghi al sito gianlucadimarzio.com, l’uomo che partorì un’idea poi ripresa da tutti. Il Vicenza del presidente Farina aveva speso oltre due miliardi per il cartellino di. In un sottopassaggio del Curi l’allora presidente delFranco D’Attoma pensa ...

ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - NicolaPorro : Leggete per credere la storia paradossale di questa signora svizzera che si è “azzardata” a comprare qualche regalo… - ipacglobal : Parlamentari #IPAC di 19 Paesi invitano ad 'un brindisi contro il bullismo economico della Cina. Milioni di persone… - Fillidemazz : RT @Brandtopia_it: Non comprare il prossimo videogame... crealo! Da consumatori passivi a creatori attivi di tecnologia: un laboratorio pr… - Fillidemazz : RT @mauro_gianca: Non comprare il prossimo videogame... crealo! Un'attività pratica alla portata di tutti per scoprire che imparare a prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Per comprare Una carta regalo per comprare in valle Pesio - La Guida LaGuida.it O anche subito 6,1k sul buono obiettivo 65 in 2 mesi e poi il resto

Con l'anno nuovo penso di . Rimborsare prestito al babbo; Iniziare un "PAC" sul buono obiettivo 65; Incrementare il FP un po' al mese; Perche' no l'ennesimo immobile da mettere a ...

Vendite contenute su Ferrari senza Camilleri, analisti divisi: comprare o no sulla debolezza

Quasi tutti concordano sul fatto che la notizia delle dimissioni dell'ad è stata inaspettata. Per Intesa Sanpaolo ha ben quattro implicazioni negative, compreso un possibile ritardo della presentazion ...

Con l'anno nuovo penso di . Rimborsare prestito al babbo; Iniziare un "PAC" sul buono obiettivo 65; Incrementare il FP un po' al mese; Perche' no l'ennesimo immobile da mettere a ...Quasi tutti concordano sul fatto che la notizia delle dimissioni dell'ad è stata inaspettata. Per Intesa Sanpaolo ha ben quattro implicazioni negative, compreso un possibile ritardo della presentazion ...