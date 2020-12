Pensioni scuola | i posti liberi per ogni regione PDF

infoitinterno : Pensioni: a settembre 27mila docenti lasciano la scuola, il 44% nelle regioni del nord. Posti liberi per mobilità e… - infodocenti : Pensioni scuola, a settembre 2021 se ne andranno 27.600 prof #pensioni #scuola #docenti - orizzontescuola : Pensioni scuola, rischio cattedre vuote: a settembre 2021 via 27.592 docenti, quasi 16mila con quota 100 - Effikarmace : RT @jcatfl: Eccoli qua i venduti. Ricordatevi di loro appena inizieranno a tagliare pensioni, sanità, scuola e a metter mano sui vostri con… - DVDSCT : @Luca_Mussati @luca_vota @alberto88ca @ClaudioClalup @borghi_claudio Tagliare alcune spese (sussidi alle imprese, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni scuola

Orizzonte Scuola

Il 7 dicembre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di pensioni. Secondo quanto segnala il Sole 24 Ore, sono 27.592 i docenti che hanno presentato domanda per il pensionamento da s ...In pensione, con quota 100 o altre formule di uscita, anche 7.000 Ata: più posti in Lombardia, concorsi bloccati per 78.000 cattedre.