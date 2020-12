Pensioni 2021 | tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio per il prossimo anno

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 2020 si accinge alla conclusione e i pensionati vogliono sapere cosa cambierà nellesullenelladi. Come succede sempre alla fine di un, le notizie sulleviaggiano incontrollate. Sono numerosi i siti che riportano le voci che girano in questo periodo sui cambiamenti previsti con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

orizzontescuola : Pensioni scuola, rischio cattedre vuote: a settembre 2021 via 27.592 docenti, quasi 16mila con quota 100 - infoiteconomia : Pensioni gennaio 2021 anticipate? Ecco le ultime novità sul pagamento - carlacasu : RT @CitizenPost: Novità pensioni 2021: cosa cambia da gennaio con la legge di Bilancio - sassaripost : RT @CitizenPost: Novità pensioni 2021: cosa cambia da gennaio con la legge di Bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni 2021

A gennaio 2021 proseguirà il pagamento anticipato delle pensioni presso Poste Italiane: ecco il possibile calendario per chi ritira l'assegno (...) ...Pagamento anticipato Pensioni gennaio 2021? Calendario provvisorio accredito in banca posta, data e quando recarsi presso l'ufficio postale per ritiro ...