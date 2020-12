Pensionati | dichiarazione dei redditi da rifare | la lettera dell’Inps

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020)deitutta da. Lo dice l’Inps che ha mandato una comunicazione con la quale viene inoltrata una nuova “Certificazione Unica 2020” che viene spiegato nella nota “annulla e sostituisce quella precedente” in quanto “le somme certificate non corrispondono a quelle effettivamente erogate o trattenute nel 2019”.deida: cosa dice la“Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato ma ciò le permetterà di presentare ladeisulla base di una Certificazione Unica corretta” si legge nellainviata dall’Istituto di previdenza. Non è specificato quale sia stata la causa di questa correzione. Nella nota l’Inps si ...