Pena di morte USA. Ucciso prigioniero più giovane degli ultimi 70 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pena di morte USA. Giustiziato Brandon Bernard, il detenuto nel braccio della morte, il più giovane condannato a tale sorte degli ultimi 70 anni E’ morto nella notte di ieri Brandon Bernard, giustiziato in una prigione dello stato dell’Indiana. Il detenuto nel braccio della morte aveva 40 anni. Condannato per omicidio nel 1999, è stato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 dicembre 2020)diUSA. Giustiziato Brandon Bernard, il detenuto nel braccio della, il piùcondannato a tale sorte70E’ morto nella notte di ieri Brandon Bernard, giustiziato in una prigione dello stato dell’Indiana. Il detenuto nel braccio dellaaveva 40. Condannato per omicidio nel 1999, è stato L'articolo proviene da YesLife.it.

