Pd stoppa Renzi ma incalza anche Conte: non basta fare le dirette Tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le parole di Matteo Renzi sono "sbagliate", il Pd vuole una "verifica sul programma di governo" mentre il leader di Iv sta mettendo in scena una "cavalleria rusticana", ma anche il presidente del Consiglio deve cambiare passo. Nicola Zingaretti è preoccupato, dopo l'ultimo strappo dell'ex premier e insieme al suo stato maggiore decide di assestare chiaramente il partito a difesa del governo, affidando ad Andrea Orlando il compito di mandare un messaggio chiaro: "Spero che la vicenda di queste ore non produca un Papeete natalizio, diciamo. Se però dovesse essere così, è chiaro che dovremmo utilizzare la legge elettorale che c'è. Non è che potremmo inventarci molto altro...".Insomma, il Pd non ci sta a partecipare al cannoneggiamento di del governo di cui fa parte, ma al tempo stesso - sempre attraverso Orlando - fa capire che nel merito molte critiche ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le parole di Matteosono "sbagliate", il Pd vuole una "verifica sul programma di governo" mentre il leader di Iv sta mettendo in scena una "cavalleria rusticana", mail presidente del Consiglio deve cambiare passo. Nicola Zingaretti è preoccupato, dopo l'ultimo strappo dell'ex premier e insieme al suo stato maggiore decide di assestare chiaramente il partito a difesa del governo, affidando ad Andrea Orlando il compito di mandare un messaggio chiaro: "Spero che la vicenda di queste ore non produca un Papeete natalizio, diciamo. Se però dovesse essere così, è chiaro che dovremmo utilizzare la legge elettorale che c'è. Non è che potremmo inventarci molto altro...".Insomma, il Pd non ci sta a partecipare al cannoneggiamento di del governo di cui fa parte, ma al tempo stesso - sempre attraverso Orlando - fa capire che nel merito molte critiche ...

