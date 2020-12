Pattinaggio artistico, Evgenia Medvedeva salterà i Campionati Nazionali Russi: “Questa è la mia stagione più difficile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notizia, nell’aria in realtà da diverso tempo, è stata confermata dalla diretta interessata. Evgenia Medvedeva non sarà della partita ai Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio di figura, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020. La Vice Campionessa Olimpica ha motivato le ragioni della sua scelta in una dichiarazione rilasciata all’agenzia locale TASS mercoledì 9 dicembre. L’allieva di Eteri Tutberidze è stata protagonista di un inizio di annata sportiva non facile, complicato da un problema alla schiena emerso gravemente dopo i Test di settembre, ad oggi unico evento a cui ha partecipato: “Questa stagione è probabilmente la più difficile da un punto di vista di salute. In autunno ho avuto un dolore alla schiena forte, a ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) La notizia, nell’aria in realtà da diverso tempo, è stata confermata dalla diretta interessata.non sarà della partita aididi figura, rassegna in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre 2020. La Vice Campionessa Olimpica ha motivato le ragioni della sua scelta in una dichiarazione rilasciata all’agenzia locale TASS mercoledì 9 dicembre. L’allieva di Eteri Tutberidze è stata protagonista di un inizio di annata sportiva non facile, complicato da un problema alla schiena emerso gravemente dopo i Test di settembre, ad oggi unico evento a cui ha partecipato:è probabilmente la più difficile da un punto di vista di salute. In autunno ho avuto un dolore alla schiena forte, a ...

