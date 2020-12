Pattinaggio artistico, Campionati Italiani 2020: inizia lo spettacolo. I big azzurri una garanzia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con lo stravolgimento totale del calendario della stagione 2020-2021, i Campionati Italiani 2020 di Pattinaggio artistico assumeranno un sapore certamente diverso rispetto al passato. Sarà infatti una rassegna ridimensionata, senza la categoria Junior, eccezion fatta per la danza sul ghiaccio, e la disciplina del sincronizzato. Sul ghiaccio della Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano), sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno della partita appena trentacinque atleti tra singolisti e coppie. Un numero certamente basso, specchio delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ma da cui bisognerà ripartire per ripianificare i prossimi mesi. Nonostante tutto, non mancherà lo spettacolo, garantito dalle stelle della Nazionale azzurra; a questo proposito impossibile non ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con lo stravolgimento totale del calendario della stagione-2021, idiassumeranno un sapore certamente diverso rispetto al passato. Sarà infatti una rassegna ridimensionata, senza la categoria Junior, eccezion fatta per la danza sul ghiaccio, e la disciplina del sincronizzato. Sul ghiaccio della Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano), sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno della partita appena trentacinque atleti tra singolisti e coppie. Un numero certamente basso, specchio delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ma da cui bisognerà ripartire per ripianificare i prossimi mesi. Nonostante tutto, non mancherà lo, garantito dalle stelle della Nazionale azzurra; a questo proposito impossibile non ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: gli Europei 2021 sono stati ufficialmente cancellati OA Sport Pattinaggio artistico, orari e programma Campionati Italiani Egna: come vederli in tv e streaming

Tra poco più di ventiquattro ore le luci della Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano) si accenderanno per ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2020 di pattinaggio artistico, in scena sabato 12 e do ...

