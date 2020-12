Pastorino (Leu) attacca Renzi: 'Sembra il miglior alleato di Salvini' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza per Leu alla Camera, parla delle modalità di spesa per il piano di ricovero e attacca Renzi: "Il dialogo, il confronto, anche acceso, è un bene ed ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il deputato Luca, segretario di presidenza per Leu alla Camera, parla delle modalità di spesa per il piano di ricovero e: "Il dialogo, il confronto, anche acceso, è un bene ed ...

Tassa sui contanti, spunta la sanatoria in Legge di Bilancio 2021

Una tassa sui contanti non dichiarati: la voluntary disclosure trova spazio nella Legge di Bilancio 2021, con gli emendamenti presentati da Forza Italia, LeU e Centro Democratico.

