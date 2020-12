Pasticciere stroncato da infarto dopo una lite coi vigili. “Lo perseguitavano con il Dpcm” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novara, 11 dic – Morire d’infarto dopo l’ennesima, accesa discussione coi vigili: è la tragica fine toccata a Sauro Capoferri, Pasticciere di Novara, esperto anche nella preparazione di banchetti, che nella mattinata di mercoledì si è accasciato di fronte alla propria pasticceria dopo un alterco con le forze dell’ordine. L’origine della disputa è da ricercarsi nella contravvenzione elevata quella mattina da una pattuglia di passaggio nei confronti della moglie di Capoferri, che a quanto pare aveva parcheggiato l’automobile contromano. Da qui le proteste del Pasticciere che riteneva la multa ingiustificata. Un Pasticciere perseguitato…fino all’infarto Stando a quanto riporta il Corriere, parenti e amici del 61enne sono concordi nel sostenere che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novara, 11 dic – Morire d’l’ennesima, accesa discussione coi: è la tragica fine toccata a Sauro Capoferri,di Novara, esperto anche nella preparazione di banchetti, che nella mattinata di mercoledì si è accasciato di fronte alla propria pasticceriaun alterco con le forze dell’ordine. L’origine della disputa è da ricercarsi nella contravvenzione elevata quella mattina da una pattuglia di passaggio nei confronti della moglie di Capoferri, che a quanto pare aveva parcheggiato l’automobile contromano. Da qui le proteste delche riteneva la multa ingiustificata. Unperseguitato…fino all’Stando a quanto riporta il Corriere, parenti e amici del 61enne sono concordi nel sostenere che ...

