Pasta con glifosato | scoperte nuove marche La lista delle migliori e peggiori

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Di recente la rivista Il Salvagente è tornata a testare alcunedilunga per vedere se per caso contenessero tracce di. Su 20di spaghetti sottoposte a indagine 7 hanno mostrato tracce del discusso erbicida. Va ricordato che già nel 2018 e nel 2019 alcune analisi avevano provato che nellain vendita sugli scaffali dei nostri negozi (non solo gli spaghetti) c’era la presenza di. Ilè un cosiddetto erbicida “totale” il cui brevetto, scaduto nel 2001, si deve alla multinazionale Monsanto. Il composto chimico fu scoperto una prima volta nel 1950 dal chimico Henry Martin, che lavorava per la svizzera Cilag, ma la cosa non fu pubblicata. Lo stesso composto fu poi riscoperto, in maniera indipendente, vent’anni più tardi ...