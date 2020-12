Papa Francesco cambia gli orari per le celebrazioni di Natale: il calendario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sarà un Natale diverso, sarà un Natale di preghiera e raccoglimento. Sarà un Natale che ci permetterà di certo di apprezzare le piccole cose, gli affetti che abbiamo vicino. Un Natale durante il quale dobbiamo preparare il nostro cuore all’arrivo di Gesù Bambino. Poco importa se la messa non sarà a mezzanotte, alle 22, o in tarda serata. Prepariamo il nostro cuore per la nascita del Messia: è questo ciò che conta. E anche Papa Francesco si adegua ai cambiamenti, al coprifuoco imposto dal Governo per prevenire i contagi da covid 19. cambiano quindi gli orari per le celebrazioni di Natale. Ricordiamo tra l’altro che Papa Francesco non ha mai celebrato la messa della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sarà undiverso, sarà undi preghiera e raccoglimento. Sarà unche ci permetterà di certo di apprezzare le piccole cose, gli affetti che abbiamo vicino. Undurante il quale dobbiamo preparare il nostro cuore all’arrivo di Gesù Bambino. Poco importa se la messa non sarà a mezzanotte, alle 22, o in tarda serata. Prepariamo il nostro cuore per la nascita del Messia: è questo ciò che conta. E anchesi adegua aimenti, al coprifuoco imposto dal Governo per prevenire i contagi da covid 19.no quindi gliper ledi. Ricordiamo tra l’altro chenon ha mai celebrato la messa della ...

antoniospadaro : Dal 5 all’8 marzo 2021 il Papa volerà in Iraq. Un filo tiene legata la piazza San Pietro che in piena pandemia ha v… - civcatt : #Giuseppe, cuore di padre. Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza, nell’accoglienza, padre dal coraggi… - Pontifex_it : Per “ricostruire meglio” la nostra società, bisogna che l’inclusione dei soggetti più fragili comprenda anche la pr… - mgsle : RT #PapaFrancesco, il calendario delle #celebrazioni delle feste Leggi di più su @vaticannews_it… - amattioli58 : Amore politico lo chiama Papa Francesco -