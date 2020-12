Paolo Rossi | Vicenza | alle finestre striscioni ' Rossi Gol'

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Decine di cartelli econ la scritta "GOL" sono stati espostie sui terrazzi di. Così la città, nel giorno della camera ardente per Pablito, rende omaggio all'ex ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - abollis : Il giorno triestino di #PaoloRossi : l’omaggio al 'Paron' Rocco, una cena di ricordi e un pallone firmato - un arti… - ParodiAl : RT @rivistailmulino: 'Paolo Rossi comprava i giornali all’edicola di corso Agnelli, a Torino, vicino al campo Combi dove la Juventus si all… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...(ANSA) – MILANO, 11 DIC – La Lega Serie A e tutte le società ricorderanno e renderanno omaggio a Paolo Rossi, scomparso nella notte di giovedì a 64 anni, attraverso una serie di iniziative in occasion ...