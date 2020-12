Paolo Rossi | tutto è iniziato da quel dolore alla schiena | il male che l’ha portato via

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)con un, nessuno pensava cosa sarebbe accaduto solo pochi mesi dopo, sembrava un’ernia. Sembrava un nor, un acciacco dopo una vita di sport e di lavoro.pensava ad un’ernia o ad una norlombalgia. Ma il campione del mondo non sapeva cosa lo stava aspettando. Mesi terribili, sofferenze che lo portavano a fare iniezioni per resistere il tempo necessario per un collegamento in televisione. La tragica diagnosi. La scomparsa dell’ex bomber di L.R. Vicenza, Juventus e Milan è avvenuta nel giro di pochi mesi, a causa di un tumore ai polmoni. I colleghi della Rai, dove faceva da opinionista da ...