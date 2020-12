Paolo Rossi torna al Menti: l’ultimo saluto di Vicenza a Pablito – FOTO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Rossi è tornato al Menti di Vicenza: la città che lo ha reso grande gli tributa l’ultimo saluto, dopo la sua scomparsa – FOTO La città che lo ha reso grande tributa l’ultimo saluto a Paolo Rossi. La salma del campione è stata portata allo Stadio Menti di Vicenza per consentire l’ultimo saluto al campione scomparso ieri a 64 anni. Come riporta Sky Sport è atteso anche l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli e l’amico di una vita, Marco Tardelli. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24 Paolo è tornato a casa pic.twitter.com/f1j2S7fiCK — Alessandro Alciato (@AAlciato) ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)to aldi: la città che lo ha reso grande gli tributa, dopo la sua scomparsa –La città che lo ha reso grande tributa. La salma del campione è stata portata allo Stadiodiper consentireal campione scomparso ieri a 64 anni. Come riporta Sky Sport è atteso anche l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli e l’amico di una vita, Marco Tardelli. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24to a casa pic.twitter.com/f1j2S7fiCK — Alessandro Alciato (@AAlciato) ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAOLO ROSSI - Zoff: 'Ci ha permesso di arrivare alla coppa del mondo, fu scelto da Bearzot in un momento critico ed ha… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAOLO ROSSI - Zoff: 'Ci ha permesso di arrivare alla coppa del mondo, fu scelto da Bearzot in un momento critico ed ha… -