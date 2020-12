Paolo Rossi, Malagò: “Dedicargli il titolo di capocannoniere di Serie A? Tocca ad altri decidere” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni Paolo Rossi. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Dedicare il titolo di capocannoniere di Serie A al defunto Paolo Rossi? È una gran bella idea, ma è un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.L'accaduto ha scosso l'intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il presidente del Coni, Giovanni: "Dedicare ildidiA al defunto? È una gran bella idea, ma è un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - LorenzaPasqual6 : RT @GassmanGassmann: Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori di o… - dave_iron : RT @beatrice_tom: Uno Stadio è stato intitolato a Maradona. A Paolo Rossi non si intitola nulla perché era troppo italiano non si drogava e… -