Paolo Rossi, le ultime commoventi parole alla moglie: "Non riesco a dormire, penso al nostro amore"

Vediamo insieme quali sono state le ultime parole del campione Paolo Rossi rivolte a sua moglie Federica Cappelletti

Paolo Rossi ci ha lasciati per sempre nel bel mezzo della notte del 9 Dicembre. Affetto da una malattia incurabile, il campione del Mundial '82 ha lasciato dietro di se una famiglia totalmente dedita ed affezionata a lui. Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia all'ospedale Le Scotte, a Siena. Accompagnato in questo lungo e tumultuoso percorso dal dott. Giuseppe Oliveri. Il Derby Juventus-Torino, visto in compagnia del professore, non se l'è proprio voluto perdere. Sempre stato certo di potercela ...

