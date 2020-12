Paolo Rossi | la moglie racconta le ultime ore di vita

(Di venerdì 11 dicembre 2020) "Vai,. Alle bimbe ci penso io, le crescerò e porterò avanti i nostri progetti". Poco dopoha chiuso gli occhi e s'è lasciato andare per sempre. È morto a 64 anni tra le braccia della, Federica Cappelletti, che gli è rimasta accanto nel momento più difficile e doloroso, accompagnandolo verso l'ultimo viaggio che lo avrebbe strappato al suo amore, all'affetto delle figlie (Maria Vittoria 11 anni e Sofia Elena 8 anni) nate dal secondo matrimonio, e del figlio Alessandro (oggi 38enne) frutto del precedente legame con la ex consorte, Simonetta Rizzato. Federica ha i capelli raccolti, occhiali scuri che le travisano il volto disfatto dalla stanchezza, parla a fatica, ha la voce rotta dall'emozione e dalle lacrime. Esce dall'ospedale Le Scotte di Siena e si concede ai media. ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - MessinaSportiva : Un minuto di raccoglimento per Paolo Rossi prima di tutte le gare di serie D - - mfahrigh : addio leggenda, addio paolo rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Paolo Rossi è tornato a Vicenza. Il feretro del campione azzurro scomparso mercoledì ha raggiunto lo stadio "Menti", dove alle 15 è stata allestita la camera ...Cesare Prandelli non riesce a trattenere la commozione per la scomparsa di Paolo Rossi Firenze, 11 dicembre 2020 - "Per me è un amico, un amico sincero: non riesco a trovare le parole, non l' ho ancor ...