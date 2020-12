Paolo Rossi, il ricordo della moglie Federica: “Era una persona generosa, amava le piccole cose” (Di sabato 12 dicembre 2020) La moglie di Paolo Rossi, Federica, è stata ospite del programma “23” in onda su Sky Sport 24 per ricordare suo marito, scomparso pochi giorni fa a causa di un brutto male. “Questo grande affetto che ho percepito dal momento in cui la notizia della morte di Paolo è stata diffusa è stata una cosa forte, molto emozionante. Fin da subito non mi sono sentita sola e ho avuto la dimostrazione che Paolo fosse amato dalle persone. Mi sono arrivate telefonate, attestazioni di stima da tutto il mondo. Paolo era una persona di tutti, sempre ben disposto a darsi alle persone, era generoso. C’è stato un grande ritorno“. “Paolo è stato grande anche nella quotidianità, fatta di piccole cose che lui ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ladi, è stata ospite del programma “23” in onda su Sky Sport 24 per ricordare suo marito, scomparso pochi giorni fa a causa di un brutto male. “Questo grande affetto che ho percepito dal momento in cui la notiziamorte diè stata diffusa è stata una cosa forte, molto emozionante. Fin da subito non mi sono sentita sola e ho avuto la dimostrazione chefosse amato dalle persone. Mi sono arrivate telefonate, attestazioni di stima da tutto il mondo.era unadi tutti, sempre ben disposto a darsi alle persone, era generoso. C’è stato un grande ritorno“. “è stato grande anche nella quotidianità, fatta dicose che lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi Coni, Malagò: “Dedicare a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A? Bella idea…”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò si è detto favorevole alla proposta di dedicare alla memoria di Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A. “È una bella idea, e un diritto che devono ...

Malago’ “Meriti Paolo Rossi oltre il campo”

“Ci ha permesso di battere le leggende del calcio, di farci salire sul tetto del mondo e di renderci uniti, un unico Paese”, il ricordo del presidente del Coni a margine della presentazione della part ...

