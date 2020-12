Paolo Rossi, il feretro di Pablito verso Vicenza: dalle 15 aperta la camera ardente al Menti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni Paolo Rossi. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.Intanto, questa mattina il feretro di Pablito ha lasciato la camera mortuaria dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato, direzione Vicenza. Fuori dall'ospedale, nella notte, sono stati appesi diversi striscioni: "Ciao Campione" e "Ciao Pablito, per sempre un mito".La bara, informa 'La Gazzetta dello Sport', è stata coperta da una corona ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.E' scomparso prematuramente all'età di 64 anni. L'eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un'ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.Intanto, questa mattina ildiha lasciato lamortuaria dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato, direzione. Fuori dall'ospedale, nella notte, sono stati appesi diversi striscioni: "Ciao Campione" e "Ciao, per sempre un mito".La bara, informa 'La Gazzetta dello Sport', è stata coperta da una corona ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - eliaspallanzani : Le vecchie interviste a Paolo Rossi sono commuoventi perché provano che è esistita un'epoca in cui i giocatori di c… - vale_dellacasa : Per @DiMarzio , Paolo #Rossi che rivive il suo gol in #Nazionale. Con la maglia, quella vera, addosso. È il 2018 e… -