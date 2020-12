Paolo Rossi | i cinque motivi che lo hanno reso una leggenda vivente

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Mundial da protagonista e le sfide superatequello che è diventato. Implacabile in campo, impareggiabile fuori IL MUNDIAL – A differenza del 2006, il Mundial ’82 ha avuto un solo padrone. L’Italia era, la sua tripletta contro il Brasile segnò un’epoca. Voluto fortemente da Bearzot e preferito al capocannoniere della A Pruzzo, Pablito ripagò il ct sollevando la Coppa del Mondo da capocannoniere del torneo, e nello stesso anno vinse il Pallone d’Oro, come solo altri due mostri sacri: Kempes e Ronaldo (il fenomeno)– Scritto così, tutto attaccato, proprio come lo pronunciavano i bambini persi dietro ai palloni per strada o nelle piazze. Aveva un nome comune e un fisico medio, eppure divenne l’eroe, il ...