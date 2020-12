Paolo Rossi, funerali sabato 12 dicembre a Vicenza in diretta tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sarà Vicenza, la città che lo aveva adottato calcisticamente e non solo, a dare l’ultimo saluto a Paolo Rossi. Cerimonia anche in televisione. Il corpo di Paolo Rossi è accolto in un feretro situato allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Sarà lì che verrà istituita la camera aperta in cui lasciare le spoglie del campione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sarà, la città che lo aveva adottato calcisticamente e non solo, a dare l’ultimo saluto a. Cerimonia anche in televisione. Il corpo diè accolto in un feretro situato allo stadio ‘Romeo Menti’ di. Sarà lì che verrà istituita la camera aperta in cui lasciare le spoglie del campione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

