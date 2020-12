Paolo 'Pablito' Rossi visto da Marco Bucciantini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - ClaMarchisio8 : Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito eroe per sempre ?? - piattone63 : RT @GnocchiGene: Addio Paolo. Lassù stanno completando il più nell’album di figurine di sempre #11dicembre #Gazzetta #PaoloRossi #Pablitope… - AleSalvi12 : RT @acmilan: In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL #SempreMila… -