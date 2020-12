Paolo e Federica | l’amore eterno nell’ultima lettera di lui | “Grazie”

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La moglie di Pablito,Cappelletti, racconta a La Nazione l’ultimo messaggio di suo marito. Il suo commovente addio. E’ in viaggio verso Vicenza il feretro diRossi. L’ultimo viaggio, con camera ardente allo Stadio Menti che lo vide protagonista alla fine degli anni Settanta con la maglia del Lanerossi. Al cospetto di un’Italia che, nella tragedia della pandemia, fatica ancora a credere di aver perso Pablito. L’hombre del partido del Mundial ’82, l’uomo dei tre gol al Brasile, della doppietta alla Polonia e dell’1-0 alla Germania. Il calciatore simbolo di un Mondiale forse irripetibile, per come maturò la vittoria. Ma Pablito era anche un papà, un marito. Quello deltrasmesso a sua moglie,Cappelletti, che in un’intervista a La Nazione ricorda gli ultimi momenti ...