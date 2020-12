Paolo Bonolis: pronto a lasciare la tv per un nuovo lavoro? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, il conduttore Paolo Bonolis ha appena lanciato una nuova società che si occupa di compravendita di immobili e di gestione di strutture turistiche. Nel 2018 il presentatore era entrato nel mondo del calcio con la società dilettantistica “Azzurri 2010”. Paolo Bonolis si lancia in una nuova attività, quella immobiliare. Come riporta “Il Tempo”, il conduttore di “Avanti un altro!” su Canale 5 &ndash Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, il conduttoreha appena lanciato una nuova società che si occupa di compravendita di immobili e di gestione di strutture turistiche. Nel 2018 il presentatore era entrato nel mondo del calcio con la società dilettantistica “Azzurri 2010”.si lancia in una nuova attività, quella immobiliare. Come riporta “Il Tempo”, il conduttore di “Avanti un altro!” su Canale 5 &ndash Articolo completo: dal blog SoloDonna

1970Adrien : Paolo Bonolis diventa immobiliarista - JohnsNotHisDate : Raga a volte Martin Freeman mi ricorda Paolo Bonolis dite che ho bisogno di farmi vedere - zazoomblog : Sonia Bruganelli com’era e com’è la moglie di Paolo Bonolis - #Sonia #Bruganelli #com’era #com’è - leperlediglo : RT @TamaraG36472776: Comunque, non so voi, ma io Zorzi e Oppini li vedrei bene come coppia televisiva, tipo Paolo Bonolis e Laurenti #GFVIP - TamaraG36472776 : Comunque, non so voi, ma io Zorzi e Oppini li vedrei bene come coppia televisiva, tipo Paolo Bonolis e Laurenti #GFVIP -