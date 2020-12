Paola Marella | “Ho deciso di regalarmi la prima sbronza della mia vita”

(Di venerdì 11 dicembre 2020)hadi “regalarsi” la “sua vita. È stata la stessa arredatrice star dei social a rivelarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiegando di aver intrapreso una nuova avventura televisiva. Niente case questa volta, bensì un programma che racconta storie di donne che combattono contro il cancro al seno, una battaglia che lei stessa ha combattuto e superato: si chiama “Donne, storie che ispirano” e andrà in onda su La7d. “Purtroppo si, è una tematica diffusa– ha detto– ma sono tante quelle che arrivano a una convivenza con la malattia; queste donne non sono il loro male, ma hanno portato avanti quattro progetti, quattro prospettive straordinarie; una di loro si è ammalata a trentasette ...

Nicoletta, Rossella, Ilaria, Paola sono le protagoniste di Donne - Storie che ispirano: docu-serie in 4 episodi condotta da Paola Marella in onda da domenica 22 novembre su LA7d