Pamela Mastropietro | la sua foto sorridente strappata via dal giardino della casa in cui venne uccisa

MACERATA - La sua foto sorridente non c'è più. Nel giardino del condominio in cui Pamela Mastropietro 18 anni, fu uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era ...

Macerata, strappata la foto di Pamela dal giardinetto in via Spalato: "Perché tanto disprezzo?"

"Qualcuno, come ci ha cortesemente segnalato qualche abitante di Macerata, ha levato o, per meglio dire, strappato e poi rubato, la foto ...

