Pallonetto di Santa Lucia | latitante arrestato | IL NOME

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Egiziaca a Pizzo falcone perché era stata segnalata la presenza di alcune telecamere installate in uno stabile. I poliziotti, una volta entrati nell’edificio, hanno sorpreso un uomo sulle scale che si è dato alla fuga passando dal terrazzo della chiesa adiacente fino alla strada sottostante dove è stato bloccato; lì gli operatori hanno riconosciuto Stanislao Montagna, un 39enne napoletano che dallo scorso ottobre si era allontanato da una comunità di Varcaturo dove era sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, e nei suoi confronti era stata successivamente disposta la custodia cautelare in carcere. Montagna è statoin esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura restrittiva e denunciato per resistenza a Pubblico ...