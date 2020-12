Palermo-Casertana, possibili positivi al Covid tra i campani: la società rinvia la partenza, il comunicato ufficiale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sale l'allerta tra le fila della Casertana.La compagine campana dovrà affrontare il Palermo nella prossima sfida di Serie C prevista per domenica alle ore 14:30. Come da protocollo, tutto il gruppo squadra rossoblu ha effettuato i tamponi rapidi prima di partire per il ritiro pre match. Questi, tuttavia, hanno evidenziato dei possibili positivi al Covid 19 e tali membri della rosa sono stati nuovamente sottoposti a test, stavolta di tipo molecolare. Come si evince dalla nota ufficiale rilasciata dai mezzi di comunicazione della Casertana, la partenza per la Sicilia è stata conseguentemente rinviata, in attesa che i risultati dei nuovi tamponi possano chiarire maggiormente tutti gli aspetti della vicenda. Dovessero risultare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sale l'allerta tra le fila della.La compagine campana dovrà affrontare ilnella prossima sfida di Serie C prevista per domenica alle ore 14:30. Come da protocollo, tutto il gruppo squadra rossoblu ha effettuato i tamponi rapidi prima di partire per il ritiro pre match. Questi, tuttavia, hanno evidenziato deial19 e tali membri della rosa sono stati nuovamente sottoposti a test, stavolta di tipo molecolare. Come si evince dalla notarilasciata dai mezzi di comunicazione della, laper la Sicilia è stata conseguentementeta, in attesa che i risultati dei nuovi tamponi possano chiarire maggiormente tutti gli aspetti della vicenda. Dovessero risultare ...

