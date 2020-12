Orlando: crisi di governo? Se capita 'Papeete di Natale' al voto con questa legge (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Se la maggioranza dovesse implodere non resterebbe che andare a votare con la legge elettorale esistente'. Lo ha affermato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, aggiungendo: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Se la maggioranza dovesse implodere non resterebbe che andare a votare con laelettorale esistente'. Lo ha affermato il vice segretario del Partito democratico, Andrea, aggiungendo: '...

zazoomblog : Orlando: crisi di governo? Se capita Papeete di Natale al voto con questa legge - #Orlando: #crisi #governo?… - Martina95190659 : RT @Adri19510: LO SAPETE BENISSIMO CHE SE SI VA AL VOTO IL POPOLO ITALIANO VI MANDA A QUEL PAESE !!!! - Ettore572 : RT @telemaco57: #staseraitalia Orlando dice che una crisi di governo sarebbe drammatica per il paese ...gia' , per i dittatorelli pd e 5 f… - telemaco57 : #staseraitalia Orlando dice che una crisi di governo sarebbe drammatica per il paese ...gia' , per i dittatorelli… - Gianluc68325330 : RT @Adri19510: LO SAPETE BENISSIMO CHE SE SI VA AL VOTO IL POPOLO ITALIANO VI MANDA A QUEL PAESE !!!! -