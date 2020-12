Original Marines migliore insegna 2021 per la categoria abbigliamento bambino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, si è aggiudicata la prima edizione del premio “migliore insegna 2021” per la categoria abbigliamento bambino sia per gli store fisici che per l’e-commerce. Il riconoscimento, che segue di pochi giorni il premio insegna dell’Anno vinto da Original Marines lo scorso novembre, conferma l’elevato livello di fidelizzazione e l’apprezzamento da parte dei consumatori. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo ulteriore importante premio alla sua prima edizione – commenta Rocco Rella, Marketing & E-commerce Director di Original Marines – Quest’anno i consumatori ci hanno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020), azienda leader nel settore dell’per bambini, si è aggiudicata la prima edizione del premio “” per lasia per gli store fisici che per l’e-commerce. Il riconoscimento, che segue di pochi giorni il premiodell’Anno vinto dalo scorso novembre, conferma l’elevato livello di fidelizzazione e l’apprezzamento da parte dei consumatori. “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo ulteriore importante premio alla sua prima edizione – commenta Rocco Rella, Marketing & E-commerce Director di– Quest’anno i consumatori ci hanno ...

OriginalMarines : Il Natale è arrivato: grazie ad Original Marines e Lego hai già un regalo da scartare. Promo valida fino ad esaurim… - Prof_WEB : Si vestiva Original Marines, ora veste Prada come un cafone ripulito. È passato da nullafacente a ministro. Il suo… - OmaggioMania : Original Marines 'Merry Xmas Lego': in omaggio Play set Lego (premio certo) - romatoday : Porta di Roma: shopping al centro commerciale senza passare per le casse - michialma8 : Ieri Zelletta alla Gregoraci “bambini di 8 anni che vogliono solo Off white, Palm Angels, ma è folle a 8 anni bisog… -

Ultime Notizie dalla rete : Original Marines Original Marines migliore insegna 2021 per la categoria abbigliamento bambino Il Denaro Original Marines migliore insegna 2021 per la categoria abbigliamento bambino

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, si è aggiudicata la prima edizione del premio “Migliore Insegna 2021” per la categoria abbigliamento bambino sia per gli st ...

Alien GDR: i Colonial Marines presto in arrivo con un nuovo manuale

Primi dettagli e data di uscita di Colonial Marines Operations Manual, il nuovo supplemento del Gioco di Ruolo di Alien ...

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, si è aggiudicata la prima edizione del premio “Migliore Insegna 2021” per la categoria abbigliamento bambino sia per gli st ...Primi dettagli e data di uscita di Colonial Marines Operations Manual, il nuovo supplemento del Gioco di Ruolo di Alien ...