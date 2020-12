Oriana Sabatini tra nuovo singolo (‘Lo que tienes’) e voglia di matrimonio con Dybala (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia è nota soprattutto per il suo legame con il campione della Juventus Paulo Dybala ma Oriana Sabatini in Argentina è una donna dello spettacolo a tutto tondo, modella, attrice e cantante. Tre giorni fa è uscito il video del suo ultimo singolo – ‘Lo que tienes’, un pezzo reggaeton in collaborazione con Rusherking. Per il video già oltre 700mila view (numeri assolutamente importanti) e per Oriana Sabatini la copertina di una importante rivista, omonima di una rivista italiana: ‘Gente’. E proprio a ‘Gente’ ha concesso una lunga intervista, in cui ha sottolineato come questo difficile 2020 le sia servito a crescere: “Il 2020, che ci si è presentato con una sfida psicologica molto importante, mi ha fatto crescere come persona. Mi ha aiutato a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia è nota soprattutto per il suo legame con il campione della Juventus Paulomain Argentina è una donna dello spettacolo a tutto tondo, modella, attrice e cantante. Tre giorni fa è uscito il video del suo ultimo– ‘Lo que, un pezzo reggaeton in collaborazione con Rusherking. Per il video già oltre 700mila view (numeri assolutamente importanti) e perla copertina di una importante rivista, omonima di una rivista italiana: ‘Gente’. E proprio a ‘Gente’ ha concesso una lunga intervista, in cui ha sottolineato come questo difficile 2020 le sia servito a crescere: “Il 2020, che ci si è presentato con una sfida psicologica molto importante, mi ha fatto crescere come persona. Mi ha aiutato a ...

Con un singolo in uscita, la bella cantante argentina ha confessato tutti i suoi desideri più nascosti: "Voglio il matrimonio, Paulo lo sa. La quarantena per il Covid-19 ha rafforzato il nostro rappor ...

