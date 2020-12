“Ora diteci come fate”. Chiara Ferragni e Fedez, tutti fissi sulla foto di famiglia ma per un motivo ben preciso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da tante settimane ormai è possibile trovare sul feed Instagram di Chiara Ferragni e Fedez un grandissimo albero di Natale sullo sfondo casalingo. Il bellissimo Christmas tree, è guarnito di preziose lucine domotiche, pilotate dalla Ferry direttamente dal proprio smartphone. In casa Ferragnez è scoppiato il Natale ormai da settimane, e le decorazioni utilizzate dalla coppia hanno delle cifre da capogiro. Ci spieghiamo meglio: l’albero di Natale che quest’anno la Ferragni ha portato a casa costa quasi 1.000 euro (960 euro per l’esattezza) e per averlo ci ha messo lo zampino Vincenzo D’Ascanio. Ma i loro follower, da sempre attentissimi a tutto, hanno notato ben altro. (Continua dopo le foto) Parlavamo dei prezzi stratosferici delle decorazioni in casa Ferragnez. Ogni fila di lucine da 100 lampadine, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da tante settimane ormai è possibile trovare sul feed Instagram diun grandissimo albero di Natale sullo sfondo casalingo. Il bellissimo Christmas tree, è guarnito di preziose lucine domotiche, pilotate dalla Ferry direttamente dal proprio smartphone. In casa Ferragnez è scoppiato il Natale ormai da settimane, e le decorazioni utilizzate dalla coppia hanno delle cifre da capogiro. Ci spieghiamo meglio: l’albero di Natale che quest’anno laha portato a casa costa quasi 1.000 euro (960 euro per l’esattezza) e per averlo ci ha messo lo zampino Vincenzo D’Ascanio. Ma i loro follower, da sempre attentissimi a tutto, hanno notato ben altro. (Continua dopo le) Parlavamo dei prezzi stratosferici delle decorazioni in casa Ferragnez. Ogni fila di lucine da 100 lampadine, ...

