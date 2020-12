Oggi l' ordinanza di Speranza | quali Regioni cambiano colore

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Valentina Dardari Lombardia e Piemonte passano al giallo, ecco come cambieranno le cose Dovrebbe arrivare nel pomeriggio di, venerdì 11 dicembre, l’firmata dal ministro della Salute Robertoche cambieràa qualche regione italiana. Ovviamente l’arriverà solo dopo che la cabina di regia avrà visionato i dati relativi alla curva epidemiologica. Leche cambierannoA meno che non vi siano sorprese dell’ultimo minuto, Lombardia e Piemonte dovrebbero passare dalla zona arancione alla tanto attesa zona gialla. Come già comunicato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, il passaggio vero e proprio avrà valore da domenica 13 dicembre. nodo 1908938Per quanto riguarda il Piemonte non si sa ancora ...