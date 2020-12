Ogbonna, gol da tre punti: il West Ham vince sul campo del Leeds (Di sabato 12 dicembre 2020) Con un gol a dieci minuti dalla fine, Angelo Ogbonna ha regalato tre punti al West Ham contro il Leeds. Un’incornata dell’ex difensore di Torino e Juventus, su cross ben calibrato di Cresswell, ha fissato il risultato sul 2-1 sul campo della squadra allenata da Marcelo Bielsa. Gli hammers erano passati in svantaggio dopo 6 minuti, quando il polacco Klich aveva trasformato un calcio di rigore. Al 25° minuto il gol del ceco Soucek ha ristabilito l’equilibrio. Poi la rete di Ogbonna, che porta il West Ham al quinto posto in Premier League, in attesa delle altre gare di giornata. Il difensore italiano era andato a segno già due settimane fa nel successo della sua squadra contro l’Aston Villa. Foto: Evening Standard L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Con un gol a dieci minuti dalla fine, Angeloha regalato trealHam contro il. Un’incornata dell’ex difensore di Torino e Juventus, su cross ben calibrato di Cresswell, ha fissato il risultato sul 2-1 suldella squadra allenata da Marcelo Bielsa. Gli hammers erano passati in svantaggio dopo 6 minuti, quando il polacco Klich aveva trasformato un calcio di rigore. Al 25° minuto il gol del ceco Soucek ha ristabilito l’equilibrio. Poi la rete di, che porta ilHam al quinto posto in Premier League, in attesa delle altre gare di giornata. Il difensore italiano era andato a segno già due settimane fa nel successo della sua squadra contro l’Aston Villa. Foto: Evening Standard L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Ogbonna, gol da tre punti: il West Ham vince sul campo del Leeds) Playhitmusic - - Eurosport_IT : Ogbonna affonda il Leeds, il West Ham sente profumo d'Europa ???????????????? #PremierLeague | #LeedsWestHam - PremierShowIT : Ancora Ogbonna! Il difensore ciociaro firma il gol da tre punti nella rimonta del West Ham a Elland Road. Al Leeds… - AgentiAnonimi : Il #westhamunited batte il #leedsunited per 2-1 con i gol di #soucek e #ogbonna. Non basta il gol di #klich per gli… - premierxarg : GOL DEL WEST HAM 80' | OGBONNA DA VUELTA LA HISTORIA (COMO TE VA A HACER UN GOL OGBONNA) -