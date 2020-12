Nuovo Royal Baby per la bella Principessa Sofia di Svezia: incinta del terzo figlio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sofia di Svezia è la Principessa modella. Davvero, una delle più belle del reame. E la notizia è che è incinta del terzo figlio. L’annuncio dell’arrivo di un Nuovo Royal Baby è stata data poche ore fa sull’account Instagram della casa reale svedese. L’immagine con cui Sofia di Svezia e Carlo di Svezia hanno annunciato al mondo la loro dolce attesa, è quella in bianco e nero che vedete in alto. Loro due, davanti allo specchio. Finalmente felici, dopo un novembre di positività al Covid-19. Peccato soltanto per quel pancino (appena evidente di Sofia di Svezia). Nascosto da ventre di Carlo… Ma le occasioni per vederlo non mancheranno. La gravidanza di ... Leggi su amica (Di venerdì 11 dicembre 2020)diè lamodella. Davvero, una delle più belle del reame. E la notizia è che èdel. L’annuncio dell’arrivo di unè stata data poche ore fa sull’account Instagram della casa reale svedese. L’immagine con cuidie Carlo dihanno annunciato al mondo la loro dolce attesa, è quella in bianco e nero che vedete in alto. Loro due, davanti allo specchio. Finalmente felici, dopo un novembre di positività al Covid-19. Peccato soltanto per quel pancino (appena evidente didi). Nascosto da ventre di Carlo… Ma le occasioni per vederlo non mancheranno. La gravidanza di ...

Beth, il cagnolino della duchessa di Cornovaglia, ha inaugurato un nuovo canileÈ stato un anno difficile per tutti ma non per Beth, il Jack Russel Terrier reale, che ha avuto modo di passare più tempo ...

Una foto natalizia mostra il nuovo assetto dei reali inglesi: gli otto membri della Royal Family d’ora in poi impegnati negli affari della Corona ...

